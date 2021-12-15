Новый год приходит: выбираем модные подарки

В проекте найдутся самые актуальные подарки, рассчитанные на все категории получателей: семейные, для детей, для пар.

До Нового года остается совсем немного времени. Самое время задуматься, что подарить родным и друзьям.

Главное в этом процессе – индивидуальный подход и искреннее желание удивить своих близких. Не ошибиться с выбором и подобрать актуальный новогодний презент поможет новый проект от МегаФона «Модный – новогодний».

В проекте найдутся самые актуальные подарки, рассчитанные на все категории получателей: семейные, для детей и пар. Среди них умные гаджеты, новинки бытовой электроники и, конечно же, смартфоны. Эта категория подарков по-прежнему остается самой ожидаемой для детей и взрослых. По данным ВЦИОМ, от нового телефона под елкой не отказались бы десять процентов россиян.

Но какими бы мощными ни были смартфон или планшет, верным помощником в работе, учебе их делает высокоскоростной мобильный интернет. В этом плане «МегаФон» остается лидером по результатам исследования Ookla, основанного на более 7 млн замеров передачи данных в разных частях России.

– Средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,92 Мбит/с, а загрузки – 11,90 Мбит/с. Это позволяет абонентам играть онлайн без задержек, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объема. В Тюменской области по сравнению с прошлым годом трафик увеличился на 13%, – отметил директор МегаФона в Тюменской области Дмитрий Мелихов.

Новогодний проект поможет выбрать подарки, которые позволят работать дистанционно, совершать покупки в интернете, смотреть фильмы и учиться онлайн еще быстрее и качественнее.