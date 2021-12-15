Тюменцев накажут за рубку елей к Новому году. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцев накажут за рубку елей к Новому году. Нарушителю грозит серьезный штраф.

– При выборе живой ели, пихты, сосны призываем жителей приобретать специально заготовленные для продажи деревья на елочных базарах нашего города. Самовольная рубка деревьев в городской черте является незаконной, – заявили в МКУ «ЛесПаркХоз».

Сотрудники компании с 17 по 31 декабря будут каждый день, даже в выходные, патрулировать городские леса. В зоне особого контроля находятся участки хвойных молодняков.

Нарушителям грозит штраф от 3000 до 4000 рублей; должностным лицам – от 20 000 до 40 000 рублей; юридическим – от 200 000 до 300 000 рублей. Также им надо будет оплатить стоимость ущерба, нанесенного городским лесам.