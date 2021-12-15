На 27-летнего тюменца завели пятое уголовное дело за пьяную езду. Фото: Ольга Крыльцова

В Уватском районе Тюменской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 27-летнего жителя села Алымка. Мужчину не раз останавливали пьяным за рулем автомобиля.

Так, в 2020 году в отношении молодого человека было возбуждено три уголовных дела за пьяное вождение. В марте 2021 года он отбыл наказание и освободился из мест лишения свободы.

– 3 августа и 4 сентября 2021 года водитель снова сел за руль в состоянии опьянения. В связи с этим было возбуждено еще два уголовных дела, – сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Суд с учетом судимости назначил молодому человеку 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 5 лет лишил его права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.