Для жителей Тюмени подорожает отопление, питьевая вода и водоотведение. Фото: Ольга Крыльцова

Для жителей Тюмени подорожает часть коммунальных услуг. Это произойдет с 1 июля.

Так, за куб питьевой воды придется выложить 38,55 рублей вместо 33,55. Водоотведение с 21,22 рубля за куб до 24,38, а отопление – более чем на 207 рублей. Это касается потребителей, подключенных к котельным ТМУП «ТТС» (до 1598,42 рублей за Гкал), ООО «Технолог (до 1335,09 рублей за Гкал), ООО «УК на Пражской» (до 1265,81 рублей за Гкал), ООО УК «Авангард» (до 1253,24 рублей за Гкал), ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (до 1307,70 рублей за Гкал), потребителей, подключенных к распределительным тепловым сетям ООО УК «Тюменьжилсервис» (1280,40 рублей за Гкал). Для остальных котельных тарифы вырастут на 3,4%. К ним относятся ООО «СБК ЭНЕРГО», ООО «Теплый дом», а также ООО «Рассвет-Т».

Отметим, что в среднем тарифы на ЖКХ в регионе вырастут на 3,4%, в самом областном центре – почти на 15%.