Замруководителя Рослесхоза оценил работу правительства Тюменской области по борьбе с лесными пожарами. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Замруководителя Рослесхоза высоко оценил работу правительства Тюменской области по борьбе с лесными пожарами. Александр Агафонов считает, что руководство региона «отработало на полную катушку».

– Можно сколько угодно критиковать власть, лесников, пожарных. Было сделано всё возможное. Не погиб ни один человек. Это хороший показатель, – сообщил Агафонов.

По его словам, главными причинами лесных пожаров стали аномально сухая погода и несоблюдение жителями правил пожарной безопасности. Он заявил, что для борьбы с пожарами были своевременно и оперативно задействованы силы из других регионов и федерального резерва, что позволило справиться с ситуацией.