В Тюмень из Заводоуковска на вертолете доставили на лечение пациентку. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмень из Заводоуковска экстренно на вертолете доставили на лечение пациентку. Среднее время полёта составляет всего 20 – 30 минут.

– Возможность самым быстрым способом доставить пациента на территорию многопрофильного стационара ОКБ № 2 является огромным плюсом в оказании медицинской помощи. Передача пациента прошла в кратчайшие сроки: ее время составило всего 5 минут. Пациентка максимально быстро начала получать медпомощь, – сообщил заместитель главного врача облбольницы № 12 по медицинской части Евгений Ердушкин.

Отметим, что посадочную площадку на территории медучреждения открыли в январе 2021 года. Она оборудована всем необходимым и способна круглосуточно принимать воздушные судна, уровень шума которых допустим для посадки в черте города.