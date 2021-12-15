Семь преподавателей ТюмГУ прошли обучение в цифровой школе Сбербанка. Фото - Сбер.

Преподаватели IT-направлений Тюменского государственного университета повысили квалификацию в цифровой школе Сбербанка. Результатом обучения стали удостоверения Корпоративного университета Сбербанка, подтверждающие успешное повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе.

Семь преподавателей ТюмГУ – Ольга Нестерова, Иван Петров, Дмитрий Семенов, Татьяна Тарасенко, Андрей Шабалин, Артем Лысенко, Иван Ткаченко – прошли обучение по одному из трех доступных треков Data Science, Data Engineering и Java Development. Документы о повышении квалификации были переданы руководящему составу университета для дальнейшего награждения преподавателей.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Сбер и ТюмГУ связывает плодотворное долголетнее сотрудничество. Студенты проходят практику в банке, наши руководители читают лекции, мы принимаем активное участие в ярмарках вакансий и многое другое. Нам приятно, что теперь и преподаватели вуза в сфере IT повышают свои квалификации в Корпоративном университете Сбербанка. Уверен, что полученные навыки они будут транслировать своим студентам.

Это уже второй набор в школу Sber U Digital Summer. Первая школа проходила в 2020 году: на 600 мест было подано 3224 заявки. Из-за повышенного интереса к программе было принято решение увеличить количество мест до 755. Обучение прошли преподаватели из 265 российских вузов, от Калининграда до Камчатки, а также школ, колледжей и зарубежных университетов. В этом году повысили свою квалификацию 900 человек. В программу обучения добавился четвертый трек — Cyber Security.

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