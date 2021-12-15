Тюменка получила от мужа ножом в живот за претензии из-за алкоголя. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела № 1 тобольской полиции, который дислоцируется в селе Вагай, от фельдшера поступила информация, что к ним с ножевым ранением поступила 31-летняя жительница деревни Маслова. Травму ей нанес супруг.

Женщина выразила мужу недовольство из-за того, что он злоупотребляет алкогольными напитками. На этой почве между супругами завязался конфликт, в ходе которого мужчина взял со стола кухонный нож и нанес им жене резаную рану живота, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время 36-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал, ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.