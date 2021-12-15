Погода на 16 декабря 2021 года в Тюмени: днем ожидается снег

В Тюмени днем ожидается снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 16 декабря, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Днем ожидается снег. К вечеру он должен ослабнуть.

Температура воздуха ночью минус 6 – 7 градусов, днем ожидается минус 4 – 3. Вечером столбики термометров покажут 4 – 6 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный, юго-западный ветер со скоростью 2 – 3 метра в секунду.

16 декабря почитается память преподобного Иоанна Молчальника. В народе этот день называли Днем Мировой Немоты и советовали как можно меньше болтать и рассказывать о себе, чтобы избежать нелепостей и слухов. Для этого дня есть интересная примета: если снег падает на талую землю, то людям трудно жить будет, а на мёрзлую - легче. Если в этот день ветер дул с севера, то считалось, что быть большим морозам.