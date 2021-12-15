На тюменской трассе погибли три человека в страшном ДТП с грузовиком. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 356-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь «Дэу-Нексия» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем с полуприцепом «Мерседес».

– В результате ДТП водитель и двое пассажиров легковой машины, мужчины 28, 31 и 36 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

На месте дорожного инцидента обеспечивали безопасность два наряда ДПС, движение транспорта не ограничивали. Обстоятельства аварии выясняются.