Тюменка выманила у друга 900 тысяч рублей, пообещав помочь в получении участка

Тюменка выманила у друга 900 тысяч рублей, обещая помочь получить большой участок. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 5 по Тюмени поступило заявление от 39-летнего местного жителя. Он сообщил, что у него обманным путём похищено 900 тысяч рублей.

Заявитель полгода отдавал деньги своей 34-летней знакомой, которая пообещала ему, что окажет содействие в получении им крупного земельного участка. Женщина заверила, что обладает необходимыми знакомствами.

Однако выяснилось, что доверялся он ей напрасно. Горожанка ранее неоднократно судима за мошенничество, а также за злоупотребление должностными полномочиями.

– Подозреваемую задержали. Она призналась полицейским, что изначально не планировала оказывать потерпевшему содействия в оформлении недвижимости. Полученные обманом деньги тратила на личные нужды и оплату долгов, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Аналогичным способом злоумышленница похитила более 255 тысяч рублей ещё у одной жительницы Тюмени. Подозреваемая на протяжении нескольких месяцев брала у 37-летней подруги, являющейся индивидуальным предпринимателем, деньги взаймы. Она также обещала вместо возврата долга оказать содействие в получении земельного участка.

В отношении женщины возбуждены два уголовных дела о мошенничестве. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.