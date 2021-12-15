Многодетная семья из Ембаево получила ноутбук благодаря акции «Елка желаний». Фото - ТРО партии "Единая Россия".

Многодетная семья из Ембаево получила ноутбук благодаря акции «Елка желаний». Письмо Тамерлана Телемисова снял с новогодней красавицы секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов.

– Новый год – добрый праздник, в который дети всегда ждут чуда. Мы можем помочь ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, детям с особенностями здоровья и подарить то, о чем они мечтали. В этом году, как и в прошлом, пристальное внимание – семьям медицинских работников, – отметил Артюхов.

Получение ноутбука для семьи Анны и Армана Телемисовых, у которых есть трое детей – Тамерлан, Амина и Ибрагим, стало настоящим подарком на праздник, ведь в день его вручения Амине исполнилось восемь лет. Но больше всего компьютер пока нужен Тамерлану: во время дистанционной учебы ему приходилось отправлять домашние задания со старого телефона.