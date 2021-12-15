Подведены итоги всероссийского сетевого конкурса «Профессиональное завтра»

Фото из архива РУМЦ ТюмГУ

В стенах Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского завершился IV всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра». Конкурс проводится ежегодно сетью ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Финалистами конкурса в этом году стали студенты 98 вузов из 66 городов России.Участники представили индивидуальные и коллективные проекты в четырёх номинациях:«Исследовательская работа», «Мое полезное изобретение»,«Профессиональный старт-ап молодежи», «Социальная реклама».

Студенты-представители вузов-партнеров РУМЦ Тюменского государственного университета активно принимают участие в конкурсе и занимаютпризовые места. В числе победителей 2021 года студенты из Омска: Меркель Иоганн, Гофман Дмитрий, Медчаинова Вероника.

Меркель Иоганн рассказал: «Конкурс «Профессиональное завтра» становится площадкой для демонстрации наработок нашей команды в области социальных проектов. Представленная нами инициатива позволит в дальнейшем продвигать социально значимые проекты, касающиеся тактильных карт и других направлений.Мое профессиональное завтра начинается уже сегодня, поскольку определенные шаги я делаю, чтобы успешно внедриться в него. Мне хотелось бы делать еще больше полезных дел для людей с инвалидностью и не только».

Студенты прекрасно понимают метафору братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и уже сейчас осознают, что профессиональное завтра действительно начинается сегодня. Поэтому не только осваивают необходимые компетенции, но и активно их демонстрируют, тем самым формируя и приближая свою профессию и себя в профессии.