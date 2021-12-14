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Спорт14 декабря 2021 11:48

В Тюмени готовы открыть большой каток у Масловского взвоза

Площадь ледовой площадки составляет 1 тыс. 800 кв. м
Сергей Швецов
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В Тюмени готовы открыть большой каток у Масловского взвоза.

В Тюмени готовы открыть большой каток у Масловского взвоза.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени готовы открыть большой каток у Масловского взвоза. Площадь ледовой площадки составляет 1 тыс. 800 кв. м.

– Для более комфортных для горожан и гостей города условий возле катка установят сферический шатер размером 14х14 метров. Он позволит обеспечить работу современного пункта обогрева и проката, заточки коньков, точки продажи горячих напитков. Личные вещи можно будет оставлять в предусмотренных для этого шкафчиках-ячейках, – сообщили в администрации.

На катке запланировано проведение бесплатных занятий и мастер-классов «Ледовая феерия» для всех желающих с участием инструкторов по спорту, которые обучат азам и повысят мастерство катания на коньках.