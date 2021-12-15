В Тюмени завершены все запланированные на 2021 год дорожные работы. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени завершены все запланированные на 2021 год дорожные работы. В этом году обновили почти 62 км дорог.

На первом этапе, который был завершен еще в июле, были отремонтированы дороги по нацпроекту БКД общей протяженностью более 19 км. Еще 33,5 км дорожного полотна отремонтировано в этом сезоне в разных районах города. Ровный асфальт появился на участках улиц Ямской, Мельникайте, 50 лет Октября, Волгоградской и Червишевский Тракт.

По информации и. о. директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгения Ташланова, завершены основные работы на ул. Григория Алексеева. Дорожники отремонтировали участок протяженностью 2,2 км.

Дорога является подъездной к с/о «Рябинка», «Нефтяник», «Энергетик», «Калинка», «Березка», «Русское поле». Кстати, на следующий год запланирован ремонт еще 900 м проезжей части, а также обустройство тротуара.