39-летний уроженец Нового Уренгоя назначен руководителем ГИБДД Тюменской области. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Уроженец Нового Уренгоя назначен руководителем ГИБДД Тюменской области. Перед 39-летним Василием Ренцановым стоит задача обеспечить максимальную безопасность на дорогах областного центра.

По информации пресс-службы ведомства, Василий Александрович родился 5 апреля 1982 года в Новом Уренгое. Трудовой путь начал в 2003 году в ОВД в должности участкового в ЦАО Тюмени. С 2008 по 2015 годы служил на различных должностях в подразделении миграционной службы.

В 2016 – 2021 гг. он проходил службу в полку ДПС. Награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе медалями МВД России «За отличие в службе».

Прежний начальник местных гаишников Александр Селюнин находится под следствием по уголовному делу о взятках. Он встретит новый, 2022 год в СИЗО. Там он пробудет как минимум до 13 апреля.