Тюменка бесплатно «поселила» в квартире на Мысу 16 мигрантов. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени полицейские выявили факт нарушения миграционного законодательства. Выяснилось, что с апреля по ноябрь 2021 года ранее не судимая неработающая 42-летняя горожанка зарегистрировала в своей квартире на улице Жуковского 16 иностранных граждан.

– Она заведомо знала, что иностранцы проживать там не будут. Женщина утверждает, что никакой финансовой выгоды не получила, а людей в своей квартире поставила на учет на безвозмездной основе, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.