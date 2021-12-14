В Тюмени кардинально изменят схему маршрута №45. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени кардинально изменят схему маршрута №45, который курсирует от ЖК «Звездный городок» до улицы Созидателей. Нововведение вступит в силу 25 декабря.

Так, из схемы движения исключат остановки «ул. Андрея Бушуева», «мкр. Ямальский 2» (в прямом и обратном направлениях), «ул. В. Бованенко» в прямом направлении.

– Маршрут будет следовать по улицам Заполярной, Вьюжной и Василия Подшибякина. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты «ул. Заполярная», «Сквер Песочные часы», «Интеллект-квартал», «Аллея ветеранов Ямала», «им. Вяхирева Рема Ивановича» » (в прямом и обратном направлениях), «ул. Василия Подшибякина» в обратном направлении, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.