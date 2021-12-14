За экологичность Сбер наградил две тюменские управляющие компании. Фото - Сбер.

Сбербанк в Тюмени наградил руководителей двух управляющих компаний, максимально придерживающихся в работе принципов бережливости, экономичности и экологичности. В число победителей конкурса «Бережливое ЖКХ» на территории Урала вошли две тюменские организации - группа компаний «Домово» и управляющая компания «Русь».

Основная цель конкурса – выбрать наиболее ESG-ориентированные компании, то есть те, которым близки принципы бережного отношения к окружающей среде. Победителей определяли, учитывая отношение УК к экотрендам: участвует в акциях по раздельному сбору мусора, предоставляет квитанции в электронном виде и в целом поддерживает добрососедские отношения.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Сбер всегда с большим удовольствием поддерживает различные экологические инициативы, так как это является важным направлением в реализации корпоративной социальной ответственности банка и соответствует принципам ESG-повестки. Мы сажаем деревья, собираем и перерабатываем пластик, финансируем различные экологичные проекты в стране и многое другое. Нам приятно, что наши ценности в области защиты окружающей среды разделяют и другие компании. Уверен, только совместными усилиями мы сможем улучшить экологическую обстановку в стране и добиться разумного использования природных богатств».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015