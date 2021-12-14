Ледяные и снежные горки 2021-2022 в Тюмени: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми. Фото: Тюмень - наш дом

Самые большие ледяные и снежные горки 2021-2022 в Тюмени. Мы подскажем вам, где можно покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми.

По информации Комитета по связям с общественностью и СМИ, согласно новогодней концепции оформления города, сейчас поставили три полутораметровые горки на Цветном бульваре, еще две – на площади 400-летия Тюмени. Находятся они между двумя выездами из подземных гаражей.

Где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми в Тюмени. Фото: Тюмень - наш дом

– К 20 декабря подрядчики Службы заказчика по благоустройству ЦАО планируют поставить на главную новогоднюю площадь и бульвар по две двухметровые горки. На площади 400-летия Тюмени их поставят ближе к новогодней елке, а также со стороны улицы Максима Горького. Затем начнется заливка, – сообщили в ведомстве.

В третьей декаде декабря по ледяному спуску двухметровой горки смогут прокатиться тюменцы в сквере Пограничников и в зеленом уголке у дома № 14-а по улице 70 лет Октября.

Также стало известно, что уже залиты горки в сквере Депутатов, на Масловском взвозе, в Комсомольском и Вьюжном скверах, в экопарке «Затюменский». Там стоит самая высокая горка города, высота которой – 6,6 метра.