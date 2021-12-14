В Ишиме у детей выявили гонконгский грипп. Фото - ОБ№4 Ишима.

В Ишиме у трех детей выявили гонконгский грипп. Последствия не лечения этого заболевания опасны.

– Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. Симптомы начинают проявляться уже через 1 – 2 дня после заражения. К ним относятся температура выше 39 градусов, сухой кашель, заложенность горла, головная боль и ломота во всём теле, – рассказали медики ОБ №4.

По их словам, тяжёлое состояние сохраняется около 4 – 5 дней. Наиболее частыми последствиями гриппа H3N2 считаются бактериальные воспалительные процессы в различных органах и системах. В первую очередь – это пневмония, гайморит, фронтит, отит, а также пиелонефрит, миокардит, реже – менингоэнцефалит, инфекционно-токсический шок.