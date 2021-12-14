Тюменец, отмечая встречу с другом, получил от него поленом по лицу. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Омутинского района поступило сообщение из больницы, что к ним доставили 45-летнего мужчину с закрытым переломом челюсти. Инцидент произошел после того, как к пострадавшему накануне вечером пришел его знакомый.

– Мужчины решили отпраздновать встречу горячительными напитками. В ходе распития спиртного между ними возникла ссора. Когда друзья вышли на улицу, конфликт перерос в драку. Гость взял полено из поленницы и ударил им хозяина по лицу, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее неоднократно судимого местного жителя 1987 года рождения отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.