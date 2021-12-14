«Кто готовит? А кто убирается?». Тюменские семьи с детьми научат управлять временем и отношениями

Тюменские семьи с детьми научат управлять временем и отношениями. Фото: Ольга Крыльцова

Проект «Факультет осознанного родительства» заканчивает свою работу и в своем последнем эфире рассказывает родителям о внутрисемейных отношениях между мужем и женой.

Что же главнее и важнее? Мама и папа? Или муж и жена?

Развозка детей по кружкам, домашка, готовка еды, поддержание хотя бы элементарного порядка дома. А еще искупать каждого ребенка, уложить спать и не уснуть при этом рядом с ним... А если детей двое? А если трое или больше?

Как мужу и жене выкроить силы друг на друга?

Почему в приоритете у многих семей количество дополнительных занятий у детей, а не собственные отношения?

Ведь отношения родителей в семье – это самое важное, и именно на этих отношениях базируется семья. Поэтому важно уделять время в первую очередь отношениям супругов, стоит ввести маленькие традиции, которые касаются только мужа и жены, без включения в них детей.

– Мне нравится возить младшего ребенка по вечерам на тренировки, потому что в это время мой муж, как правило, готовит необычный и всегда вкусный ужин. Когда мы возвращаемся, нас уже ждет накрытый стол. Тренировки у ребенка два-три раза в неделю, и это дает мне возможность отдохнуть от готовки, я всего лишь загружаю посуду после ужина в посудомойку, – рассказывает Наталия Ситова, руководитель проекта «Факультет осознанного родительства».

Присоединяйтесь к нам 15 декабря в 13.30 на @detkityumen.ru, где мы пообщаемся с директором АНО ДПО «Академия психологической практики», психологом Милей Ибрагимовой на тему: «Мама и папа = Муж и жена?».

Вы можете задавать вопросы психологу заранее в ТЕМЕ на ФОРУМЕ. Также можете задать свои вопросы в прямом эфире во время семинара.

Присоединяйтесь к нам, у нас интересно!

Проект «Факультет осознанного родительства» начал свою работу месяц назад. На прошлой неделе была озвучена «Гиперопека и гиперконтроль». Ознакомиться с материалами по всем темам можно в нашей Библиотеке.

Для участия в семинарах «Факультета осознанного родительства» просим вас пройти РЕГИСТРАЦИЮ, чтобы мы знали, кто с нами и кому отправить итоговый дайджест курса.