Ялуторовчанку, которая продавала детскую кроватку, обманула мошенница. Фото: Ольга Крыльцова

С заявлением о хищении денег с банковской карты в отдел полиции Ялуторовска обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что в интернете опубликовала объявление о продаже детской кровати за 8 тысяч рублей.

Через некоторое время ей позвонила девушка и предложила купить нужный ей товар. Покупательница отправила ялуторовчанке ссылку на интернет-ресурс, где надо было указать номер карты якобы для перевода денег за кровать.

– Женщина ввела данные своей банковской карты, и с ее счета списались имевшиеся на счете деньги, более 10 тысяч рублей. Связь с незнакомкой, намеревавшейся купить кровать, прервалась, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи – лишение свободы на срок до шести лет.