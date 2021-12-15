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Общество15 декабря 2021 2:57

Погода на 15 декабря 2021 года в Тюмени: в день пророка Аввакума – всего минус 5 градусов

Солнца горожане в этот день не увидят
Сергей Швецов
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В Тюмени в день пророка Аввакума – всего минус 5 градусов.

В Тюмени в день пророка Аввакума – всего минус 5 градусов.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 15 декабря, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 6 градусов, днем ожидается минус 5. Вечером столбики термометров покажут 6 – 8 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

15 декабря отмечается день пророка Аввакума. Наши предки в этот день наблюдали такую закономерность: если в середине декабря много снега, будет богатый урожай трав летом. Дальнейшую погоду в старину 15 декабря определяли по ели: если ее сухие ветки сгибаются - значит быть метели, а если выравниваются - жди ясной погоды. Если же в этот день идет дождь, то будет он идти еще 40 дней и неделю.