Почему в СНТ Тюменского района отключают электричество. Фото - СУЭНКО.

В 2021 году СУЭНКО продолжает активную работу по приему садоводческих сетей Тюменского района на баланс компании. Специалисты уже обследовали садоводческие сети, составили план необходимых работ и приступили к их выполнению. Как следствие – в тюменских СНТ выросло число плановых отключений электроэнергии.

Только за 2021 год в рамках ремонтной программы АО «СУЭНКО» на территории тюменских СНТ заменили 130 опор, выполнили перетяжку и замену более 27 км проводов ВЛ-10/0,4 кВ и капитальный ремонт 5 подстанций 10/0,4 кВ в 50 СНТ Тюменского района – «Березняки», «Ягодное», «Тура», «Русь» и др.

В рамках инвестиционной программы 2021 года энергокомпания реконструировала 12 подстанций 10/0,4 кВ, построила более 1 км ЛЭП-10/0,4 кВ и реконструировала больше 14 км ВЛ-0,4 кВ с заменой 180 опор. Это обеспечивает стабильную работу оборудования, снижает риск возникновения технологических нарушений, затраты и сложность ремонтных мероприятий и требует временного ограничения электроснабжения на садоводческих сетях.

Еще одна причина плановых отключений электроэнергии на сетях СНТ – работы по технологическому присоединению новых потребителей. Только за последний год спрос на подключение садовых товариществ в Тюменском районе вырос в 4 раза по сравнению с 2020 годом.

В связи с ростом количества работ на сетях СНТ растет и количество обращений от дачников. Поэтому в диспетчерскую АО «СУЭНКО» вывели 5 дополнительных операторов call-центра. Однако поводов для беспокойства при плановых отключениях нет – электросетевой комплекс СУЭНКО в СНТ Тюменского района работает в штатном режиме.

Подробнее о причинах отключения электроэнергии в СНТ – в материале АО «СУЭНКО» «Куда обращаться жителям СНТ при отключении электроэнергии».