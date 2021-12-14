Более трех тысяч тюменских семей улучшили условия проживания в рамках жилищных программ. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области 3 087 семей улучшили условия проживания в рамках жилищных программ. Они приобрели почти 155 тысяч кв. м жилья.

– Это молодые семьи, работники бюджетной сферы, переселенцы из аварийного жилья, льготные категории граждан и те, кто выехал из ЯНАО, – отметили в информационном центре правительства региона.

В Тюменской области за 11 месяцев 2021 года ввел в эксплуатацию 1 275 879 кв. м жилья. В следующем году в планах построить 1 599 000 «квадратов». Условия проживания смогут улучшить почти 2 700 семей.