В Тюмени школьники перешли на дистанционку на один день. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени школьники сегодня, 14 декабря, перешли на дистанционное образование. Правда, всего лишь на один день.

– Это связано с тем, что в образовательных учреждениях будут проводить санитарную обработку помещений – для профилактики и предотвращения распространения сезонных вирусных заболеваний, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

В региональном департаменте образования уточнили, что это касается всех школ города – первая и вторая смены будут учиться дистанционно.

По информации местного управления Роспотребнадзора, заболеваемость населения региона ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 41% по сравнению с предыдущей неделей и на 12% выше недельного эпидемического порога. Заболеваемость детей увеличилась на 54%.