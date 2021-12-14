В Тюмени проходит круглый стол о выгодных покупках квартиры и машины к Новому году. Фото: Ольга Крыльцова

Редакция газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» в режиме онлайн проводит круглый стол на тему «Выгодные покупки к Новому году: дисконт на недвижимость, машины по привлекательным ценам». Эксперты рассказывают жителям областной столицы, как и где выгодно купить квартиру и машину перед праздником.

В мероприятии принимают участие руководитель отдела продаж компании «Талан» в Тюмени Людмила Хорзова и руководитель проектов автомобильного сайта «Дром» Антон Серков.

Участники рассказывают об уникальных предложениях по покупке квартир от застройщиков и ипотеке по индивидуальной ставке, а также о том, как успеть купить автомобиль еще по старым ценам благодаря подаркам и скидкам. Кроме того, горожане узнают о новых возможностях приумножения сбережений.