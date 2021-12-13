В Тюменской области мэр сдал в полицию мужчину, угрожавшего ему ножом. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области мэр Новоберезовского сельского поселения Михаил Сухоруков сдал в полицию мужчину, который угрожал ему ножом. Инцидент произошел в этом месяце, когда глава пришел в один из домов с проверкой условий жизни малолетнего ребенка.

– Михаил Григорьевич прибыл на адрес, где проживает женщина с малышом. Перед этим в администрацию поступила информация, что селянка появляется с ребенком в общественных местах по ночам, – сообщили в пресс-службе местной администрации.

По информации ведомства, мэр зашел поинтересоваться, нужна ли женщине помощь. Однако на его пути встал сельчанин с ножом и стал угрожать Сухорукову. Чиновник не пострадал, позже он обратился в полицию с соответствующим заявлением, передает «МегаТюмень».