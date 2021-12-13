В леске у ЖК «Горизонт» по просьбе жильцов установили опоры освещения. Фото: Тюмень - наш дом

На улице Дружбы в леске у ЖК «Горизонт» по просьбе жильцов, которые обратились к главе города Руслану Кухаруку, установили опоры освещения. Технологическое присоединение линии освещения будет выполнено в январе 2022 года.

– 10 декабря представители администрации города, управляющей компании, инициативные жители ЖК «Горизонт» встретились на месте, чтобы определить прохождение линии освещения, – сообщили в МКУ «ЛесПаркХоз».

В компании заявили, что уже сегодня, 13 декабря, подрядная организация приступила к работам. Для освещения пешеходной дорожки протяжённостью 337 метров будет установлено 12 опор.