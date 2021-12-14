В Тюмени благоустроят пять зеленых уголков в 2022 году. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени благоустроят пять зеленых уголков в 2022 году. Рейтинговое голосование за озелененные территории проводилось с 11 по 20 января.

– 2022 год будет ответственный и интересный в плане благоустройства. Жители нашего города смогут оценить обновленные скверы и зеленые уголки, которые они выбирали сами, – сказал на заседании коллегии глава города Руслан Кухарук.

Так, по итогам голосования власти планируют благоустроить скверы Пограничников и Юристов, а также озелененные зоны на ул. Малышева, 22-24, ул. Линейной, 15-17 и ул. 70 лет Октября,14-а, 12, 14, 16, 18-а.

– Проектная документация для них разработана и принята. В настоящее время определены подрядные организации для проведения работ, с ними заключены контракты,– сообщил руководитель управы Ленинского административного округа Александр Ильин.