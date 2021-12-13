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Общество13 декабря 2021 11:22

В Тюмени ученики написали диктант ко Дню Конституции

Об итогах акции станет известно до 24 декабря
Сергей Швецов
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В Тюмени ученики написали диктант ко Дню Конституции.

В Тюмени ученики написали диктант ко Дню Конституции.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени ученики школы №60 на Николая Федорова написали диктант ко Дню Конституции. Об итогах акции, организаторами которой является Российское движение школьников, станет известно до 24 декабря.

Диктант представлен в 20 вопросах, в которых нужно было выбрать единственный правильный вариант ответа. Вопросы затрагивают девять глав первого раздела Конституции страны.

Проверить свои ответы можно будет на сайте рдш.рф в личном кабинете пользователя. Там же будет доступен сертификат о прохождении, передает «АиФ – Западная Сибирь».