В Тюмени ученики написали диктант ко Дню Конституции. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени ученики школы №60 на Николая Федорова написали диктант ко Дню Конституции. Об итогах акции, организаторами которой является Российское движение школьников, станет известно до 24 декабря.

Диктант представлен в 20 вопросах, в которых нужно было выбрать единственный правильный вариант ответа. Вопросы затрагивают девять глав первого раздела Конституции страны.

Проверить свои ответы можно будет на сайте рдш.рф в личном кабинете пользователя. Там же будет доступен сертификат о прохождении, передает «АиФ – Западная Сибирь».