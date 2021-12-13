В Тюмени суд лишил родительских прав на трех детей зависимую от алкоголя и наркотиков женщину. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд рассмотрел исковое заявление Юлии К., которая действует в интересах трех несовершеннолетних. Женщина просила лишить родительских прав их маму.

Два года назад Юлия стала опекуном. Их мать состоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом «синдром зависимости от опиатов средней стадии» и имеет пристрастие к алкоголю. Кроме того, сейчас отбывает наказание в ИК-13.

– Она уклоняется от уплаты алиментов, имеет задолженность, давно устранилась от воспитания и содержания детей, – добавили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Однако ответчица – Анастасия А. – исковые требования не признала и заявила, что хочет воспитывать своих детей сама. В итоге суд все же лишил ее родительских прав на Матвея, Тимофея и Вячеслава.