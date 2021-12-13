«Сколько у вас там? Минус 40?»: Бузова прилетела в Тюмени на премьеру фильма «Ёлки 8»

Ольга Бузова прилетела в Тюмени на премьеру фильма «Ёлки 8». Фото: принтскрин видео.

Ольга Бузова прилетела в Тюмень на премьеру восьмой части кинофраншизы «Ёлки». Звезда сыграла одну из ролей в кино – съемки с ее участием проходили как раз в областной столице.

«Сколько у вас там? Минус 40?», – спросила у местных жителей в Instagram певица, а теперь и актриса Ольга Бузова. Она показала подписчикам зимние ботинки в надежде, что не замерзнет. Однако волноваться бывшей участнице «Дома-2» не стоит: сейчас в Тюмени всего минус 12.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что как бы ни старался актер, режиссер Антон Богданов скрыть главную тайну возрожденного новогоднего фильма «Елки», шила в мешке не утаишь. В одной из главных ролей франшизы снимется звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова. По сюжету новеллы, в канун Нового года Бузова случайно остается в Тюмени, а гостеприимство города никак её не отпускает, мотая по всем достопримечательностям (а их, к слову, аж 12!).

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