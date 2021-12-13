Киоски в Тюмени намерены привести в единый вид. Фото - kuharuk_ruslan. .

Торговые ларьки в Тюмени намерены привести в единый вид. Глава города Руслан Кухарук предлагает посмотреть на предложенную концепцию оформления и обсудить ее.

– Этот вопрос мы неоднократно обсуждали с профессионалами, в том числе и на координационном совете по развитию городской среды, куда входят архитекторы и дизайнеры. Были привлечены специалисты, которые проанализировали ситуацию, изучили опыт других городов, лучшие реализованные практики. Они дали свои рекомендации, которые я хочу представить вам, – сообщил мэр на своей страничке в Instagram.

Фото - kuharuk_ruslan.

По его словам, новые архитектурные решения построены на принципах модульности, стилевого единообразия, открытости и лаконичности, что важно для позитивного восприятия города не только жителями, но и туристами.

Также он сообщил, что в настоящее время департамент земельных отношений и градостроительства отрабатывает поступающие жалобы о самовольном захвате городской земли «серыми торговцами».