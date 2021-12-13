Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет прямую линию 21 декабря. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет прямую линию 21 декабря. В прямом эфире глава региона ответит на вопросы жителей.

«По традиции в конце года подводим итоги, говорим на все волнующие темы», – сообщил он на своей страничке в «ВК».

Задать свой вопрос можно здесь (в комментариях), написать на электронную почту info@sovetnik72.com, позвонить и оставить вопросы на автоответчике. Номер телефона: 8 (3452) 515-212.

Кроме того, трансляция пройдет в прямом эфире на телеканале «Тюменское время» и в социальных сетях в 17.00.