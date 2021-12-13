Пенсионера из Тюмени арестовали за избиение из-за пустяка мужчины, который позже скончался. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя города. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью: от его рук погиб собутыльник.

Трагедия произошла 11 октября 2021 года вечером. В это время двое мужчин распивали спиртное в частном доме на улице Речной. В какой-то момент между ними произошел конфликт из-за малозначительного повода, обвиняемый стал бить потерпевшего руками по голове и телу.

– От полученных телесных повреждений 39-летний мужчина скончался на месте. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе СК по региону.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.