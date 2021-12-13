В Тюмени состоится семинар-совещание специалистов по воспитательной деятельности.

С 15 по 17 декабря 2021 года в Тюмени в отеле «Лето-лето» будет проходить региональный семинар-совещание по реализации всероссийского проекта «Навигаторы детства». Участие в нем примут советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и муниципальные координаторы проекта. Советник – новая позиция, введенная на данный момент в десяти регионах России.

Основная задача семинара-совещания – развитие необходимых качеств в педагогах: ведение переговоров, самопрезентация в коллективе, построение эффективных отношений с руководством и многое другое.

В церемонии открытия примут участие:

– Райдер Алексей Владимирович, заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Тюменской области;

– Хромин Евгений Владимирович, директор департамента физической кульутры, спорта и дополнительного образования Тюменской области;

– Степанов Андрей Эдуардович, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области.

Для участников подготовлена уникальная программа. Педагоги узнают о тонкостях общения с трудными подростками, о позиции государства в патриотическом воспитании подрастающего поколения, обучатся лидерским качествам, так необходимым им для новой должности.

В свободное время можно будет попробовать себя в пении, поучаствовать в квизах, познакомиться с коллегами и даже сходить на зажигательную дискотеку в стиле 90-х!

Организаторы семинара-совещания – Министерство просвещения Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».

Информационная справка

«Навигаторы детства» – проект Министерства просвещения РФ и Российского движения школьников, целью которого является внедрение ставок советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями.