В Тюмени врачи заменили нерв пациенту, у которого онемели пальцы после повреждения руки. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени врачи ОКБ № 2 заменили нерв пациенту, у которого онемели пальцы после повреждения руки. Летом на него упал тяжелый кусок металла, оторвавшийся от теплицы.

После электронейромиографии у мужчины выявили повреждение срединного и локтевого нервов. Из-за того что прошло много времени с момента травмы и ткань уже зарубцевалась, просто сшить нервы было нельзя. Тогда специалисты решили заменить срединный нерв фрагментами аутотрансплантата, которым стал суральный нерв голени.

– Такие операции в настоящее время считаются редкими, и областная клиническая больница № 2 является одним из немногих центров, где возможно их выполнение благодаря высокой квалификации специалистов и наличию передового оборудования, – отметили в местном департаменте здравоохранения.