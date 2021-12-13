В Тюмени прокуратура разбирается в смерти малышки в Доме ребенка. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени прокуратура разбирается в причинах смерти трехмесячной малышки в специализированном доме ребенка. Трагедия произошла накануне, 12 декабря.

– Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Калининского округа Тюмени провести проверку, выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению должностными лицами учреждения своих обязанностей, – сообщили в ведомстве.

По итогам проверки, если на то найдутся основания, примут меры прокурорского реагирования.

Также стало известно, что по факту гибели ребенка местный отдел СК проводит процессуальную проверку. Ее ход и результаты взяты прокуратурой на контроль.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что, по предварительным данным, девочка захлебнулась рвотой после ночного кормления. Ее нашли только ранним утром, когда на теле уже появились трупные пятна.