Тюменцам расскажут, как и где выгодно купить квартиру и машину перед Новым годом. Фото: Ольга Крыльцова

Редакция газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» в режиме онлайн проведет круглый стол на тему: «Выгодные покупки к Новому году: дисконт на недвижимость, машины по привлекательным ценам». Жителям областной столицы расскажут, как и где выгодно купить квартиру и машину перед праздником.

В мероприятии примут участие руководитель отдела продаж компании «Талан» в Тюмени Людмила Хорзова, руководитель направления по работе с партнёрами компании «Талан» Сырчина Любовь Геннадьевна, а также руководитель проектов автомобильного сайта «Дром» Антон Серков.

В ходе беседы участники расскажут об уникальных предложениях по покупке квартир от застройщиков и ипотеке по индивидуальной ставке, а также о том, как успеть купить автомобиль еще по старым ценам благодаря подаркам и скидкам. Также им сообщат о новых возможностях преумножения сбережений.

Круглый стол пройдет 14 декабря в 11.00 на платформе Zoom с выходом трансляции в паблике «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» (280 тысяч подписчиков), на сайтах изданий «Комсомольская правда» – Тюмень» и «Тюменская область сегодня», городском портале «МегаТюмень», а также в официальных группах изданий в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter).