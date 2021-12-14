Погода на 14 декабря 2021 года в Тюмени: грядет потепление

В Тюмени грядет потепление. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 14 декабря, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 14 – 13 градусов, днем ожидается минус 6 – 7. Вечером столбики термометров покажут 7 – 6 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память святого пророка Наума. В народе этого святого называли Грамотником, поскольку в этот день в старину (с 1 декабря по старому стилю) начинали учить детей грамоте. Учебные «мучения» детей дополнялись ветром, который был очень характерен в день пророка Наума: «Пришел Наум, зимний ветер подул». Если ветер с юго-западного переходил на западный или северо-западный, ждали усиления морозов.