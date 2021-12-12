Тюменцам рассказали, как правильно проветривать квартиру Фото: Татьяна Коркина

Тюменцам рассказали, как правильно проветривать квартиру, делать это нужно даже зимой для профилактики вирусных заболеваний.

Многие люди отказываются от проветривания своей квартиры зимой, но это неправильно, так как такое простое действие может помочь в борьбе с ОРВИ. Кроме того, проветривание поможет и лучше спать по ночам, быстрее просыпаться утром, а также не мучиться головными болями.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в квартире нужно поддерживать температуру 20-22 градуса и влажность 45-50%, этого трудно добиться из-за активной работы отопления, так как воздух становится сухим. Чтобы поддерживать нужные значения специалисты рекомендуют приобрести увлажнитель.

– Если перед окном расположена дорога – спасут зеленые насаждения перед окном. Они послужат естественным фильтром для пыли и других вредных веществ. Проветривать помещение зимой нужно около 10-15 минут 2-3 раза в день. Это полезно для профилактики инфекционных заболеваний, аллергии, – посоветовала врач Елена Отмахова.

Специалисты Роспотребнадзора согласны с советом, но рекомендуют увеличить частоту проветривания, если в доме есть заболевший, причем окно для проветривания нужно открывать полностью, иначе полноценного воздухообмена не будет.