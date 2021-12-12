Тюменские собаководы спорят о чувствах своих питомцев

Тюменские собаководы спорят о чувствах у их питомцев Фото: Юлия Кучеренко

Могут ли собаки испытывать чувство вины и стыда? На этот вопрос ответили специалисты Российской кинологической федерации и ответ однозначный – нет, просто люди слишком очеловечивают домашних животных.

– У собаки нет представления о морали. Сами хозяева приписывают питомцам такие чувства как вина и стыд. Это человеческие эмоции, они не свойственны собакам. Мы просто привыкли общаться такими категориями. Поэтому, когда хозяин ругает собаку, она лишь демонстрирует сигналы примирения в ответ на агрессию - рассказал президент федерации Владимир Голубев.

Тюменские собаководы рассказали, что они думают на этот счет. Так, горожанка Ксения согласилась с мнением кинологов.

– Пес может погрызть диван, ты можешь за это на него покричать. Пес будет осознавать, что его ругают, но никак не свяжет это с диваном. Я никогда не очеловечиваю собак. Они инстинктами живут, отвечают на интонацию, на «язык тела». Важно понимать, на что и как питомец реагирует. Мы конечно хотим, чтобы собака думала, лежала, мечтала, но это все не так, – поделилась тюменка.

А вот другая любительница собак Екатерина выразила противоположную точку зрения.

– У меня есть абсолютная уверенность в том, что собаки могут испытывать чувство вины и стыда. В некоторой степени это зависит от породы. К примеру, таксы – они похитрее, продуманнее. А спаниели такие простецкие ребята. Но когда накосячит, знает, что накосячил. Когда наказываю, стараюсь все-таки не шлепать, а стыдить. И получается, – рассказала жительница Тюмени.

Собаковод считает, что питомцы в какой-то степени даже понимают человеческие шутки. Например когда она подшучивает над своим спаниелем, уходя на работу, говорит: «Окна помой, ужин приготовь». А он сидит с понимающей мордой, чуть ли не кивает.