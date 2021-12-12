Голышманово готовится к Новому Году Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Уже традиционно в посёлке Голышманово наряжают пятнадцатиметровую ель прямо перед зданием муниципальной администрации. Остальные елки, растущие на центральной площади, украшают сами жители в рамках ежегодного конкурса на лучшее новогоднее украшение.

В этот раз главную ёлки слегка обновили - повесили новые игрушки. Праздничный декор появился и на фонтане, а световая композиция «Арка» диаметром четыре метра дополнит фотозону с фигурами Деда Мороза и Снегурочки из стеклопластика. На центральных улицах посёлка на опорах линии электропередач уже появились больше шестидесяти светодиодных конструкций.

- Планируем их подключить в середине декабря. Выполняются работы, связанные с электрикой, пока нет снега. Как только он выпадет - коммунальщики приступят к строительству снежного городка. В этот раз он будет более современного формата. Сделаем большую и маленькую горки - сказал ведущий специалист окружного комитета ЖКХ и благоустройства Андрей Самойленко.

С 1 по 24 декабря на территории Голышмановского округа проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление, лучшую снежную фигуру или композицию. Участвовать могут предприятия, организации, предприниматели, образовательные учреждения, владельцы частных и жильцы многоквартирных домов. Итоги станут известны 25 декабря, а победители получат денежные премии.