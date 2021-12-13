Тюменец, заказавший мебель в интернете, остался без денег и дивана

В отдел полиции № 1 Тюмени обратился 30-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что в отношении него совершено мошенничество.

Разнорабочий одного из местных производственных предприятий пояснил, что хотел приобрести диван. На сайте частных объявлений мужчина нашел подходящее объявление и связался с продавцом. Цена товара составила более 17 тысяч рублей, что вполне устроило покупателя. Мнимый продавец убедил тюменца совершить стопроцентную предоплату покупки.

– Гражданин через мобильное приложение перевел необходимую сумму, после чего связь с автором объявления прервалась. Осознав, что стал жертвой мошенника, потерпевший обратился в полицию, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом ОП № 1 возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы на срок до пяти лет. Правоохранители устанавливают лиц причастных к совершению данного преступления.