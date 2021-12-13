У областной ГИБДД в Тюмени 13 декабря 2021 года обесточат светофор. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 13 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц 50 лет Октября и Одесской, 50 лет Октября и Севастопольской, 50 лет Октября в районе дома 57б, на пересечении улиц Одесской и Харьковской, на улице Одесской в районе дома 16 (областная ГИБДД).

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.