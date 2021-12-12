Погода на 13 декабря 2021 года в Тюмени: с самого утра небо покроется облаками

В Тюмени с самого утра небо покроется облаками. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 13 декабря, день будет облачным – с самого утра небо в Тюмени покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 9 – 10 градусов, днем ожидается минус 9 – 13. Вечером столбики термометров покажут 14 – 15 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-западный, западный ветер со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

13 декабря почитается память святого апостола Андрея Первозванного. Андрей Первозванный почитается покровителем морского искусства, поскольку перед тем, как стать апостолом, был рыбаком. Наши предки продолжали на Андрея "наслушивать" воду. Если в колодце тихо - хорошая зима будет; а если шумит - надо готовится к морозам, бурям и метелям.