Тюменка, открывшая школу гандбола рассказала как развивать свое дело Фото: Федерация гандбола Тюмени

Тюменка открыла школу гандбола, в которой 20 тюменских ребят в возрасте 12 лет и старше занимаются уже занимаются гандболом. У Юлии Румянцевой есть желание начать работать и с маленькими детьми.

- Мы пока только разрабатываем свой бренд, потому что начали работать в этом направлении недавно, с сентября 2021 года. После нового года в планах начать работать с детьми младшего возраста в детских садах, - рассказала Юлия Румянцева.

В сфере физической культуры женщина трудится больше 25 лет, сама всю жизнь занималась спортом. По ей словам, когда она вернулась в школу, необходимо было выбрать спортивную секцию, выбрала гандбол, создала Федерацию гандбола Тюменской области. Для того чтобы найти финансирование для развития гандбола, она прошла обучение в Школе социального предпринимательства, Школе маркетинга и бизнеса и по программе «Азбука предпринимателя, приняла участие в проекте «Мама - предприниматель» фонда «Инвестиционного агентства Тюменской области».

- Совмещать работу в школе и развивать свое дело становится сложнее, ловлю себя на мысли, что так работать нельзя, нужно уйти из найма и посвятить себя любимому делу. Для этого нужно все просчитать, выбрать правильную схему, по которой можно работать, оценить все свои возможности, - отметила тюменка.